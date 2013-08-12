لندن تهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد مدريد بشأن جبل طارق

حذرت بريطانيا إسبانيا، الاثنين، من إمكان اتخاذ إجراء قانوني لحملها على التخلي عن تشديد القيود على الحدود بينها وبين منطقة جبل طارق البريطانية فيما وصفته بأنه خطوة "لا مثيل لها" ضد حليف أوروبي.

وواكب التحذير إبحار سفينة حربية بريطانية إلى جبل طارق، وهو أمر هوّن الجانبان من شأنه، قائلين إنه يأتي ضمن تدريب اعتيادي مزمع منذ فترة طويلة لكنه يبرز التوتر المتزايد في نزاع جبل طارق.

وكانت السلطات الإسبانية فرضت قيوداً إضافية عند الحدود بعد أن أقامت منطقة جبل طارق حاجزاً صخرياً تحت الماء قالت إسبانيا إنه يعرقل سفن الصيد التابعة لها. ووصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذه القيود بأنها "غير متناسبة" وذات "دوافع سياسية".

وتقع منطقة جبل طارق على الطرف الجنوبي لإسبانيا التي تطالب بها وتطل على المضيق المعروف باسمها والمفضي من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط. وتحول التوتر بشأنها إلى واحد من أشد النزاعات بين الدولتين منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم كاميرون: "يشعر رئيس الوزراء بخيبة الأمل لتقاعس إسبانيا عن إلغاء القيود الحدودية الإضافية في مطلع الأسبوع، ونحن ندرس الآن الإجراءات القانونية التي يمكنا اتخاذها"، مضيفاً أن الخطوات الإسبانية تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "هذه الخطوة ستكون غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن السفير البريطاني في إسبانيا سينقل رسالة بريطانيا إلى المسؤولين الإسبان في وقت لاحق اليوم.

وذكرت إسبانيا أنه لا رجوع عن القيود الحدودية التي قالت إنها قانونية ومتناسبة وهدفها منع غسل الأموال وتهريب التبغ ومنتجات أخرى من جبل طارق.

والمنطقة التي يقطنها 30 ألف نسمة ويعتمد دخلها على السياحة والقمار والأعمال المصرفية الخارجية مصدر توتر منذ أن تنازلت إسبانيا عنها لبريطانيا بموجب معاهدة أوتربخت التي وقعت قبل 300 عام.