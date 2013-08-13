عباس يعيد تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

أعاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، تكليف رئيس الحكومة المستقيل، رامي الحمد الله، بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس استقبل اليوم الثلاثاء رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، حيث أعاد الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة".

وأشار أبو ردينة إلى أن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع.

وأوضح المركز الإعلامي الحكومي أن الحمد الله قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، وأنه سيتم البدء بالمشاورات مباشرة، ليتم تشكيل الحكومة خلال المدة الزمنية القانونية.

وقدم الحمد الله استقالته في شهر حزيران/يونيو الماضي، وكلفه عباس بتسيير أعمال الحكومة لحين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء.