عشية المفاوضات.. 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس

وافقت البلدية الإسرائيلية للقدس على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، بحسب ما أعلن عضو المجلس البلدي، يوسف بيبي علالو.

وقال علالو الذي ينتمي إلى المعارضة اليسارية إن "البلدية وافقت على مشروع بناء 942 مسكناً في جيلو" الحي الاستيطاني، في قرار يأتي بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الأحد بناء 1187 وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ووصف القرار بالرهيب، قائلاً إنه "يعد استفزازا للفلسطينيين والأميركيين والعالم بأسره الذين يعارضون جميعا مواصلة الاستيطان".

من جهته، كشف ليور اميحاي، مسؤول في المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "السلام الآن" المعارضة للاستيطان أن قرار البلدية يشمل إمكانية بناء 300 وحدة أخرى أيضا في مرحلة لاحقة. وقال إن "الحكومة تفعل كل شيء لتخريب المفاوضات حتى قبل أن تبدأ".

ويقع حي جيلو الاستيطاني في جنوب القدس المحتلة بمحاذاة بلدة بيت جالا الفلسطينية في الضفة الغربية.