غارة إسرائيلية على غزة إثر إطلاق صواريخ لم توقع ضحايا

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية اليوم الأربعاء، على قطاع غزة ردا على عملية إطلاق صواريخ جرت قبيل بدء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش.

وأوضح الناطق أن "الغارة استهدفت موقعين لإطلاق الصواريخ إثر إطلاق صواريخ الثلاثاء من قطاع غزة انفجر أحدها في الأراضي الإسرائيلية" بدون التسبب بوقوع ضحايا.

وقال المتحدث العسكري: "يجب محاسبة حماس على كل انتهاك للسيادة الإسرائيلية والنظام الإرهابي الذي أقامته سيتحمل مسؤولية أي نشاط إرهابي صادر عن قطاع غزة".

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة جددت الاثنين رفضها للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل المقرر استئنافها اليوم الاربعاء معتبرة أنها "عبثية".

وأكد محمود الزهار القيادي في الحركة أن "لا تفويض ولا شرعية لأبو مازن وفريقه التفاوضي بالتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو أي من الحقوق".