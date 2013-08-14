وزير إسكان إسرائيل يعد ببناء "آلاف" المستوطنات بالضفة

أكد وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أرييل، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من جولة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أن إسرائيل ستبني "آلاف" الوحدات السكنية الإضافية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال أرييل الذي نقلت تصريحاته الإذاعة العامة "سنبني آلاف المساكن خلال السنة القادمة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). لا أحد يملي علينا أين يمكننا أن نبني".

وأوضح ارييل، العضو في حزب "البيت اليهودي" القومي الديني المعارض لقيام دولة فلسطينية، أن بناء هذه المساكن سيتم في مستوطنات معزولة وليس في الكتل الاستيطانية حيث يقيم غالبية المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية والبالغ عددهم 360 ألفا.

ويعتزم القادة الإسرائيليون ضم هذه الكتل الاستيطانية الكبرى في إطار اتفاق مع الفلسطينيين، لكن قد يتم تفكيك المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.

وفي الأيام الأخيرة عمدت حكومة بنيامين نتنياهو الى تسريع الاستيطان، ما لا يبشر بالخير لجهة مستقبل المفاوضات التي ستستأنف اليوم في القدس برعاية الولايات المتحدة.

وأثارت إسرائيل الأحد والثلاثاء غضب الفلسطينيين بسماحها ببناء 2129 وحدة سكنية استيطانية في الإجمال في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الثلاثاء من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يهدد "بانهيار المفاوضات".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإعلان عن بناء وحدات سكنية في المستوطنات تقرر لتهدئة الجناح المتشدد في ائتلاف نتنياهو الذي يضغط من أجل مواصلة الاستيطان بغية جعل أي انسحاب من الضفة الغربية أو أي "تنازل" بشأن القدس الشرقية أمرا مستحيلا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين في "البيت اليهودي" أيضا أن نتنياهو أعاد إطلاق الاستيطان لضمان بقاء هذا الحزب في الائتلاف الحكومي. وقد عارض "البيت اليهودي" الإفراج ليل الثلاثاء-الأربعاء عن دفعة أولى من معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.