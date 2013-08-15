سلسلة انفجارات في العاصمة العراقية تحصد 33 قتيلاً

أعلنت مصادر بالشرطة العراقية عن انفجار خمس سيارات مفخخة في بغداد أسفرت عن مقتل 33 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 80 آخرين، اليوم الخميس، منها هجوم بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارات.

وقالت المصادر إن انفجاراً وقع على مسافة بين 200 و300 متر من المنطقة الخضراء قرب مقر وزارة الخارجية العراقية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 12 شخصاً.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وتضم سفارات الدول الغربية، ومنها السفارة الأميركية، وكانت المنطقة هدفاً للعديد من الهجمات. ويشهد العراق بعضاً من أسوأ أعمال العنف منذ أن غادرت القوات الأميركية البلاد قبل 18 شهراً، إذ يشن إسلاميون متشددون على صلة بتنظيم القاعدة هجمات.

وتفجر عدة سيارات مفخخة كل أسبوع وتقتل العشرات. وشنت الحكومة حملة أمنية في محاولة للقبض على من يشتبه بأنهم مسلحون.