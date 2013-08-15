وفاة الداعية الكويتي عبدالرحمن السميط بعد صراع مع المرض

فارق الداعية الكويتي الدكتور عبدالرحمن السميط الحياة، بعد صراع طويل خلال الفترة الأخيرة مع المرض، عن عمر يناهز الـ66 عاماً.

وتأثرت الأوساط الكويتية والخليجية بخبر وفاة الداعية السميط، الذي كرس حياته في العمل الخيرة في القارة السمراء إفريقيا.

ويعتبر الداعية الدكتور عبدرالرحمن السميط، من الشخصيات البارزة في مجال الخير ومساعدة المحتاجين والفقراء، وعاش أكثر من 25 عاما متنقلا في عدة دول أفريقية وآسية ضمن العمل التطوعي.

واشتهر الداعية عبدالرحمن السميط بدعوته للقبائل الأفريقية في مالاوي والكونغو والسنغال والنيجر وسيراليون وغيرها إلى الإسلام.

وقام السميط بتأسيس جمعية العون المباشر - لجنة مسلمي إفريقيا سابقاً – وكان رئيس مجلس إدارتها.



كانت بدايته كطبيب متخصص في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، لكنه شعر أنه يستطيع أن يعطي أكثر، وأن هنالك من هم أكثر حاجة وبخاصة "الفقراء والمعوزين" فترك وظيفته ليتفرغ إلى عمله التطوعي، فبدأ بالترحال إلى الدول الأفريقية.

وتركز جل نشاط السميط من خلال لجنة مسلمي إفريقيا بعد أن وضعت أجندة خيرية تنطلق في مسارات عدة منها انتشال الأطفال من الفقر وبناء الآبار والمدارس والمستشفيات والمنازل.