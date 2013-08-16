بان كي مون: يجب حماية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في القدس الجمعة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تجاوز "الشك العميق" السائد بينهم وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمفاوضات التي استؤنفت الأربعاء.

وقال بان كي مون في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز "علينا تجاوز الشك العميق، الذي نجم عن جمود استمر عشرين عاماً، وأدعو كل الأطراف إلى تجنب التحركات التي يمكن أن تضر بالمفاوضات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة عبر الخميس في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "قلقه العميق" من الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وسيجري بان كي مون اليوم الجمعة محادثات مع وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات في الجانب الإسرائيلي، وكذلك مع وزير الدفاع موشي يعالون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيمة حزب العمل المعارض شيلي ياحيموفيتش.