الخارجية الأردنية: العراق سيفرج عن معتقلينا في سجونه

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري، على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا،" عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي قولها: "إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية قد أبلغ سفير المملكة في بغداد بأن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد وقع المرسوم الجمهوري بالإفراج عن القائمة الأولى من السجناء الأردنيين والبالغ عددهم ثمانية سجناء".

وأوضحت، أنه "سيتم إحالة الموضوع إلى وزير العدل العراقي والذي سيقوم بدوره بإحالته إلى دائرة الإصلاح لمتابعة إجراءات الإفراج".

وكان وفد أردني يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية زار بغداد في يونيو/حزيران الماضي، وبحث ملف السجناء الأردنيين مع وزيري الخارجية والعدل العراقيين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين. كما تناول البحث العمل على تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الأردن.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، نهاية مايو/أيار الماضي، أن المعتقلين الأردنيين في العراق سينقلون قريبا إلى المملكة لإكمال مدة عقوبتهم، مشيرا إلى أن القضية "وصلت إلى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت وإجراءات لا غير".

وأكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس، في وقت سابق، في السابع من يونيو/حزيران 2011 أنه "يوجد في العراق 45 أردنيا معتقلا"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن أن يسلموا إلى بلدهم الأردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم".