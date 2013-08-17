مجلس الأمن يرحب بإجراء الانتخابات الرئاسية في مالي

رحَّب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجراء الانتخابات الرئاسية في مالي، معتبراً أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو الاستقرار والديمقراطية في هذا البلد.

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15، هنّأ المجلس "الماليين بمشاركتهم السلمية في العملية الانتخابية" والسلطات الانتقالية بالتنظيم "الناجح" لهذا الاقتراع.

واعتبر أعضاء المجلس أن "إجراء هذه الانتخابات يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو استعادة الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري في مالي".

لكنهم نبّهوا إلى وجود مراحل عدة لابد من إنجازها، خصوصاً بدء مفاوضات سلام ذات صدقية تشمل كل المجموعات في شمال مالي بما فيها الطوارق. ودعوا أيضاً الى الإسراع في إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وشفافة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي الى مواصلة دعم الشعب والسلطات المالية في جهودهم لضمان سلام دائم واستقرار ومصالحة.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس الماضي، رضاه عن كيفية سير الانتخابات الرئاسية في مالي وكرر التزام المنظمة الدولية بمساعدة هذا البلد في استعادة استقراره.