إصابة 5 رجال أمن بحرينيين في انفجار بقرية الدير

أفاد مراسل قناة "العربية" في البحرين بإصابة خمسة من رجال الأمن في انفجار عبوة ناسفة بقرية الدير شمال المنامة. وقال بيان لوزارة الداخلية إنه أثناء تصدي قوات حفظ النظام لمجموعة إرهابية، تعرضت لتفجير بواسطة قنبلة محلية الصنع، أسفر عن إصابة خمسة من رجال الأمن، اثنان منهم إصابتهما بليغة إلا أن حالتهما الصحية مستقرة.

وأفاد مراسل قناة "العربية" في البحرين، "أن القنبلة عبارة عن أسطوانة غاز مرفقة بصاعق كهربائي، بالإضافة إلى مادة سريعة الاشتعال".

وأضاف مراسل قناة "العربية"، "أن منطقة الدير التي وقع فيها الانفجار، كانت قبل ستة أشهر قد شهدت ظهور جماعات مسلحة تستخدم أسلحة أوتوماتيكية، وأغلب هذه الجماعات غير مرخصة، كما يقبع أغلب قاداتها في السجن بتهمة الانقلاب منذ شهري فبراير/شباط ومارس/آذار عام 2011".