الاتحاد الأوروبي يحذر من إعادة النظر في علاقاته مع مصر

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، الجيش المصري والحكومة المؤقتة، الأحد، من أن الاتحاد "سيعيد النظر" في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف وتتم العودة الى الحوار.

وفي بيان الاتحاد الذي يضم 28 دولة دعا رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية كل الأطراف إلى ضبط النفس ومنع تصعيد العنف.

وقال البيان: "من أجل هذا الغرض وبالتعاون مع الدول الأعضاء سيراجع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة خلال الأيام القليلة القادمة العلاقات مع مصر ويتخذ الإجراءات التي تحقق هذه الأهداف".