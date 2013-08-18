سقوط 3 قذائف في الجولان المحتل وإسرائيل ترد

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قذائف هاون سقطت، السبت، في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل مصدرها الأراضي السورية، ما دفع إسرائيل إلى الرد على القصف بالمثل".

وقال المتحدث: "إن ثلاث قذائف هاون سورية سقطت على الجانب الإسرائيلي من خط فك الاشتباك بين الطرفين، فقام الجنود الإسرائيليون بتوجيه ضربة محددة استهدفت مصدر إطلاق النار وتأكدت إصابة هدف".

وقالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية: "إن القصف الإسرائيلي دمر قاعدة عسكرية سورية".

وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إن الرد الإسرائيلي يأتي بعد أن تقدمت إسرائيل بشكوى إلى قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجولان والتي تقوم بالإشراف على الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين البلدين عام 1974".

ومع ارتفاع حدة التوتر بين قوات النظام السوري ومعارضيه المسلحين على مقربة من هضبة الجولان السورية المحتلة امتدت نيران الطرفين لتشمل هذه المنطقة.

وكانت إسرائيل احتلت هضبة الجولان السورية عام 1967 وقامت بضمها إلى أراضيها.