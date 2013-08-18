لبنان يصدر مذكرة توقيف بحق متهمين باختطاف طيارين تركيين

أصدر القضاء اللبناني أمس السبت مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في خطف طيارين تركيين قرب مطار بيروت قبل أكثر من أسبوع، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

ورفض المصدر كشف هوية الأشخاص الثلاثة، أو تحديد طبيعة الشبهات حول دورهم في عملية الخطف، وما إذا شاركوا فيها بطريقة مباشرة.

وكان الطيار مراد اكبينار ومساعده مراد اقجا خُطفا فجر التاسع من آب/أغسطس بُعيد خروجهما من مطار بيروت الدولي، في منطقة ذات غالبية شيعية يحظى فيها حزب الله بنفوذ واسع.

وتبنّت مجموعة تطلق على نفسها اسم "زوار الإمام الرضا" عملية الخطف، مطالبة أنقرة الداعمة للمعارضة السورية، بممارسة نفوذها على مجموعة سورية مسلحة لإطلاق تسعة لبنانيين شيعة تحتجزهم منذ أيار/مايو 2012.

وتعرّض التسعة للخطف في منطقة اعزاز بمحافظة حلب في شمال سوريا، في طريق عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في إيران.

وتبنّت مجموعة مسلحة يتزعمها شخص يعرف باسم "أبوإبراهيم" عملية الخطف.

وأفرجت المجموعة عن النساء مباشرة، لتطلق لاحقاً سراح رجلين، في حين بقي تسعة آخرون رهن الاحتجاز.

وحذرت أنقرة من "تداعيات خطرة" على العلاقات مع بيروت إثر عملية خطف الطيار ومساعده، داعية رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم التوجه إليه إلا في حالات الضرورة.

واتهمت أطراف لبنانية معارضة حزب الله بتوفير غطاء لعملية الخطف، إلا أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله نفى في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء الماضي، أي علاقة لحزبه بالعملية او معرفته بها.