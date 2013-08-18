زيباري: العراق لا يستطيع وقف الأسلحة الإيرانية لسوريا

قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن بلاده لا تستطيع إيقاف شحنات الأسلحة التي ترسلها إيران إلى سوريا عبر أجوائه، لأنه لا يملك التقنيات التي تسمح له بذلك.

وقال زيباري، في مقابلة خاصة مع "قناة العربية، التي أشار فيها إلى أن نقل الأسلحة قد خف مقارنة مع الفترة السابقة، بعد احتجاج العراق وإبلاغه المسؤولين الأميركيين بذلك.

واستبعد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إرسال قوات البشمركة من إقليم كردستان العراق لحماية أكراد سوريا بعد الاشتباكات الأخيرة مع دولة العراق والشام وجبهة النصرة.

ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل أمير تنظيم القاعدة في تكريت شمال بغداد، كما أكدت مقتل نحو اثني عشر من قوات الأمن في ثلاث هجمات متفرقة في العراق، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد معن إن قوة من شرطة صلاح الدين تمكنت خلال عملية أمنية من قتل أمير تنظيم القاعدة وألقت القبض على اثنين من مساعديه.

وعلى صعيد متصل، انفجرت شاحنة ملغومة في ميناء أم القصر قرب الحدود الكويتية، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وصرح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة بأن الانفجار ألحق أضرارا بسفينة عراقية راسية في الميناء وإصابة أربعة من العاملين.

وأضاف أن حركة الشحن في الميناء لم تتوقف جراء هذا الانفجار، يذكر أن ميناء أم قصر يقع قرب الحدود مع الكويت ويتعامل أساسا في شحنات السلع الأساسية ولا يصدر النفط.