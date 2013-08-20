جولة مفاوضات ثانية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالقدس

اجتمع المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون الثلاثاء، بشكل سري في القدس في جولة ثانية من مفاوضات السلام بين الطرفين، حسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس": "عقد اجتماع اليوم بين الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات والمفاوض محمد اشتية من جهة، وبين الوفد الإسرائيلي الذي ضم وزيرة العدل تسيبي ليفني والمفاوض اسحق مولخو من جهة ثانية".

وأكد مسؤولون فلسطينيون كبار أن الاجتماع رفع عصراً على أن يستأنف مساء في فندق الملك داود في القدس الغربية.

وكان من المفترض عقد الاجتماع الأربعاء في أريحا ولكن تم تقديمه بسبب اضطرار عريقات للسفر إلى روسيا.

وأوضح مصدر فلسطيني أن المحادثات التي ستعقد في المساء ستركز على "كيفية بدء المحادثات حول الحدود والأمن" مشيراً إلى أن الحديث عن الحدود سيتطرق إلى مواضيع القدس والاستيطان ونهر الأردن.

ولم يحضر المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام مارتين انديك الاجتماع الأول ظهر الثلاثاء.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع انديك الاثنين دعا إلى مزيد من الضغط الأميركي على إسرائيل خلال الجولة القادمة من المحادثات ولكن الجانب الإسرائيلي أصر على عقد اجتماعات الثلاثاء دون حضور أميركي.