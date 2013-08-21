إعادة فتح سفارة أميركا بصنعاء بعد تهديدات أمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن سفارة الولايات المتحدة في صنعاء باليمن أعيد فتحها الأحد الماضي بعد إغلاقها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخاوف من هجمات إرهابية محتملة.

وكانت السفارة في اليمن واحدة من نحو 20 سفارة وقنصلية أميركية في الشرق الأوسط وإفريقيا أغلقت في أوائل آب/أغسطس، حينما قالت الولايات المتحدة إنها حصلت على معلومات عن تهديدات إرهابية لم تفصح عن طبيعتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي إن السفارة الأميركية في اليمن التي أُعيد فتحها "ستقدم خدمات عامة محدودة". ومع أن السفارة أعيد فتحها الأحد فإن الوزارة لم تعلن عن ذلك إلا امس الثلاثاء.

وقد أعيد فتح معظم السفارات والقنصليات المغلقة في وقت سابق الأحد 11 أغسطس لكن السفارة اليمنية ظلت مغلقة بسبب استمرار المخاوف من هجمات محتملة. كما أعادت بريطانيا أيضاً فتح سفارتها في صنعاء الأحد الماضي.