رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً حكومياً موسعاً

أجرى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعديلاً وزارياً موسعاً على حكومته اليوم الأربعاء ليصبح الفريق الحكومي بكامل أعضائه 30 عضواً مع شخص الرئيس الذي حمل حقيبة الدفاع.

وأدى الوزراء الجدد في حكومة النسور الثانية اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكان قرار ملكي صدر اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة النسور.

ودخل في الحكومة 16 وزيراً جديداً منهم وزراء الوسط الإسلامي واليسار، فيما خرج 5 وزراء، واحتفظ 13 وزيراً بحقائبهم منهم وزراء الداخلية حسين هزاع المجالي، والخارجية ناصر جودة، والمالية أمية طوقان، كما احتفظ وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني بحقيبته.

وشهد التعديل تنقلات لوزراء بين عدد من الحقائب الوزارية، وفصل حقائب عن أخرى.

ويأتي التعديل قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات البلدية في البلاد المقرر إجراؤها في الـ27 من الشهر الجاري.