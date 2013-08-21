مقتل 5 من كبار قادة تنظيم دولة العراق والشام في كركوك

قتل خمسة من قادة تنظيم دولة العراق والشام المرتبط بالقاعدة، نتيجة اشتباكات عنيفة فجر أمس في كركوك، وقعت بين عناصر من جماعة أنصار الإسلام من جهة، ومسلحين من تنظيم دولة العراق والشام، الذي كان يعرف بدولة العراق الإسلامية من جهة أخرى. وأكد مصدر أمني في قيادة عمليات دجلة لـ"العربية" أن الاشتباكات وقعت بين مسلحين من الطرفين في قرية البومروح في قاطع الرشاد، ما أدى إلى مقتل 5 من أبرز قادة تنظيم دولة العراق والشام، عرف منهم صلاح سلوى ومحمود شحادة هلال والعفري وآخر يلقب بالبغدادي لم يعرف اسمه.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات بين الطرفين ليست الأولى من نوعها، حيث بدأت قبل أكثر من شهرين في الموصل ومناطق أخرى قتل خلالها عدد من كبار قادة تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية في الموصل.

وأضاف المصدر أن اتفاقاً جرى مؤخراً بين جماعة أنصار الإسلام وقوات الصحوة في كركوك بعدم استهداف أحدهما الآخر في مناطق جنوب كركوك، الأمر الذي فجر مزيداً من الخلافات بين تنظيم دولة العراق والشام وجماعة أنصار الإسلام.