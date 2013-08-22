الشمري: موقف تركيا من مصر يؤثر في علاقاتها مع الخليج

شكل موقف حكومة أردوغان من الأحداث في مصر، ضربة موجعة للعلاقات بين تركيا ودول الخليج بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، يرى الدكتور عبدالله الشمري، الباحث في الشؤون التركية، أن الاختلاف على الموقف في مصر سيخيم على مستقبل علاقات تركيا مع دول الخليج.

ويضيف الشمري أن دول الخليج في البداية تفهمت الموقف التركي، لكن استمرار تركيا في النقد اليومي جعلها في موقف المحرض وبلا شك، فالعلاقات المستقبلية ستكون غير واعدة.

ويخشى أن الازدهار الذي عاشته العلاقات التركية - الخليجية والعربية في السنوات الأخيرة بات مهدداً، بسبب وقوف تركيا إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، وبحسب مراقبين فإن الموقف التركي الحاد يعود إلى مخاوف من انتقال ما حدث في مصر إلى تركيا.

وهناك مخاوف من أن تؤدي الخلافات التي تعصف بالمنطقة، وتحديداً بين الدول الخليجية من جهة وتركيا من جهة أخرى، إلى التأثير على ملفات مهمة يمكن أن يؤدي ضعف التنسيق البيني فيها إلى تراجع كبير.

وأبرز تلك الملفات الملف السوري، إذ وصل التنسيق السعودي – التركي إلى أعلى مستوياته مع دخول الثورة السورية عامها الثاني، ونجح البلدان اللذان يحتل كلٌ منهما ثقلاً كبيراً في الساحة الدولية في دعم الائتلاف السوري والجيش الحر مادياً ومعنوياً، والانطلاق به إلى المحافل العالمية، وانتزاع اعتراف المجتمع الدولي به كممثل شرعي. ويظل هذا الملف المعّقد محوراً مهماً لعلاقات الكتلتين بكثير من البلدان الشرق أوسطية، لا سيما العراق وإيران اللتين لا تربطهما علاقات جيدة مع تركيا ودول الخليج.

الجانب الاقتصادي

شهدت الأعوام السابقة حالة من الانتعاش الاقتصادي بين دول الخليج بشكل عام وتركيا، أدت إلى إبرام صفقات تجارية ضخمة، وتعاون في عدة مجالات تجارية وعقارية، وانتعاش الموسم السياحي كذلك في تركيا، وتسيير عشرات الرحلات الجوية أسبوعياً من الخليج نحو تركيا، وكل ذلك خلق نحواً من التواصل هو في حد ذاته أكثر عمقاً من أي تواصل رسمي، وبالتالي فإن أي حالة من الارتباك السياسي ستؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، ولعل بوادر هذا التأثر بدت تلوح في الأفق، إذ ذكرت مصادر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك التجارية في البلاد إمداده بتفاصيل انكشافها على الاقتصاد التركي.