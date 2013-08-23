محامي مدبر أحداث سبتمبر يواجه تحديات في تمثيل موكله

يواجه محامي خالد شيخ محمد، ديفيد نيفين، تحديات كبيرة في تمثيل موكله والذي يواجه عقوبة الإعدام، أولها أن موكله اعترف سابقاً بأنه مخطط عمليات الحادي عشر من سبتمبر.

ويريد نيفين، وهو محامٍ غير عسكري لديه خبرة في الدفاع عن متهمين يواجهون عقوبة الإعدام، أن يتبع استراتيجية دفاعٍ مثيرة للجدل كما شرح للقاضي في المحكمة، وكما قال لـ"العربية" فيما بعد "سأضع أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نطاقها التاريخي، لا أعرف إن كنت تريدين وصف ذلك بتبرير الأحداث، ولكنني سأتحدث عن العمليات وسنحاول فهمها، فهناك أسباب لحدوثها".

أحد التحديات الذي يقف في وجه استخدام هذا الدفاع هو إمكانية نيفين لتبادل البريد القانوني بينه وبين موكله، والذي قد يتضمن مواد مثل الكتب والمجلات والمقالات التي توصف بالمحرضة، ويمنع المتهم من الحصول عليها في العادة.

فريق الدفاع الذي يرأسه نيفين، طالب من القاضي بأن يسمح للفريق بإعطاء المتهمين أي أوراق أو كتب يعتبرها الدفاع مهمة للقضية، ولكن الحكومة تطالب بفريق حيادي ليفتش المواد، والقاضي لم يبت بالأمر بعد.

وفي رد على أسئلة الصحافيين قالت مجموعة من أفراد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الذين حضروا إلى القاعدة لمشاهدة جلسات المحكمة أنهم يتفهمون عمل فريق الدفاع ولا يلومونهم على استراتيجيتهم.

وقال ستيفين جيرهارت، وهو شقيق رالف جيرهارت الذي قتل في مركز التجارة العالمي: "لنعطهم حقوقهم، فنحن نريد أن يتم توفير أفضل دفاع ممكن للمتهمين حتى لا يتم استئناف القرار لصالحهم، وبهذه الطريقة هم يخسرون ونحن ننتصر".

تحدٍّ آخر للدفاع هو أن أهم الأدلة مصنفة بالسرية، من ضمنها تفاصيل تعذيب شيخ محمد الذي تعرض لعمليات "إغراق" متكررة.

‫ وعن ذلك صرح نيفين قائلاً: ‬"كل ما يقوله موكلي عما فعلوه به هو مصنف بالسرية، هذا يعني أنه لو قال لي تفصيلة ما فأنا لا أستطيع أن أقوم بإجراء تحرٍّ عن هذه التفصيلة، فأنا لا أستطيع أن أسأل سؤالاً مبنياً على معلومات سرية".

ورداً على اتهامها بالسرية المفرطة تقول الحكومة إن المتهمين سيتمكنون من الحصول على الأدلة التي ستستخدم ضدهم خلال فترة المحاكمة الفعلية والتي قد ابتدأت العام المقبل، ولكن المتهمين لن يتمكنوا من الحصول على جميع المواد السرية الموجودة في ‫ملفاتهم‬ بسبب القوانين التي تمنع ذلك. هذه القوانين تطبق في المحاكم العسكرية والمدنية.