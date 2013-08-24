الأردن: اجتماع قريب لقادة عسكريين غربيين حول سوريا

أعلن مصدر عسكري أردني مسؤول، أمس الجمعة، أن اجتماعاً سيُعقد في الأردن خلال الأيام القليلة القادمة لرؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إنه "بدعوة من رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن سيعقد اجتماع في الأردن خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف أن "الاجتماع سيحضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي ورؤساء هيئات الأركان في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا".

وأوضح أن "هذا الاجتماع سيشكل فرصة للدول المشاركة الشقيقة والصديقة لبحث الأمور المتعلقة بأمن المنطقة وتداعيات الأحداث الجارية خاصة الأزمة السورية وتأثيراتها بالإضافة لبحث أوجه التعاون العسكري بين هذه الدول والمملكة الأردنية الهاشمية بما يحقق ويحفظ أمن الأردن وسلامة مواطنيه".

وأكد المصدر أن "هذا الاجتماع هو استمرار للقاءات ثنائية ومتعددة يتبعها لقاءات أخرى مستقبلاً تهدف إلى استمرار التنسيق بين الدول المشاركة وتقييم الأحداث الجارية وانعكاساتها على أمن المنطقة بشكل عام".

وكانت الولايات المتحدة نشرت مجموعة من مقاتلات إف 16 وصواريخ باتريوت في الأردن، الذي يؤوي 550 ألف لاجئ سوري، مع انتهاء مناورات "الأسد المتأهب" العسكرية في 20 حزيران/يونيو.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية صرح لوكالة فرانس برس في 22 حزيران/يونيو بأن واشنطن عززت تواجد جنودها في المملكة ليصل عددهم إلى ألف جندي.