تنظيم القاعدة يتهم حزب الله بتفجيري طرابلس في لبنان

ألقى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي باللوم على حزب الله اللبناني في التفجيرين اللذين وقعا في مدينة طرابلس شمال لبنان، أمس الجمعة، وهدد بالرد، حسب موقع "سايت" المتخصص.

ورغم أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لا ينشط في لبنان فإن بيانه يوضح انقساماً طائفياً أوسع وأعمق في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل "سايت" عن بيان تنظيم القاعدة قوله إن على حزب الله أن يعلم أن العقاب سينزل به قريباً، رداً على التفجيرين اللذين وقعا في طرابلس على بعد 70 كيلومتراً من العاصمة.

وأضاف الموقع عن بيان تنظيم القاعدة قوله إن القاعدة تعلم أن من يقف وراء هذه الجريمة البائسة هو حزب الله الذي يقف جنباً إلى جنب مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ويعد التفجيران الأكبر والأدمى منذ الحرب الأهلية في لبنان، ووقعا بعد أسبوع من انفجار سيارة ملغومة أسفر عن سقوط 24 قتيلاً على الأقل في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.