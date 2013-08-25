مقتل 7 من القوات الجوية بانفجار حافلة في صنعاء

قُتل سبعة جنود يمنيون وجُرح 12 آخرون بانفجار حافلة كانت تقلّ أفراداً من القوات الجوية اليمنية في صنعاء إلى قاعدتهم القريبة من مطار صنعاء.

وأفاد مراسل "العربية" في صنعاء بأن الحافلة كانت في طريقها إلى مقر القوات الجوية على الطريق الرابط بين مدينة صنعاء والمطار بالقرب من المستشفى السعودي الألماني، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي تصريح رسمي عن الحادثة من القوات الجوية.

وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن "الانفجار وقع على خلفية هجوم بالقنابل استهدف الحافلة التي كانت تنقل جنوداً من القوات الجوية اليمنية يبلغ عددهم 26 شخصاً".

ولم تعرف على الفور الجهة التي تقف وراء الاعتداء، وكانت عدة هجمات استهدفت القوات اليمنية في السابق ونسبت الى تنظيم القاعدة.