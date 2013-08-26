مسلحون بزي شرطة يغتالون 6 بعد اختطافهم شمال بغداد

قُتل 6 أشخاص خطفهم مجهولون يرتدون زيّاً عسكرياً، فجر الاثنين، في منطقة الطارمية شمال بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "مسلحين مجهولين يرتدون زيّ الشرطة اغتالوا ستة أشخاص بعد اختطافهم من منازلهم بعد منتصف ليلة أمس الأحد، في قرية تل الطاسة في منطقة الطارمية".

وأوضح أن "المسلحين داهموا حوالي الثالثة صباحاً منازل الضحايا واختطفوهم بذريعة اعتقالهم من قبل الشرطة، ثم قاموا بقتلهم وإلقاء جثثهم خارج قرية تل الطاسة التي تقع في منطقة الطارمية".

وفي هجوم آخر، في الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم أول إسلام الجبوري في الشرطة إن "مسلحين مجهولين اغتالوا اثنين من حراس سجن بادوش ومدنياً لدى مرورهم بسيارة مدنية في حي الصحة، في غرب الموصل.

وتأتي الهجمات غداة مقتل نحو 50 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح في موجة هجمات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها.