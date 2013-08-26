واشنطن تنفي إلغاء اجتماع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

نفت الولايات المتحدة إلغاء اجتماع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما كان أعلنه في وقت سابق مسؤول فلسطيني إثر مقتل 3 فلسطينيين برصاص الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، "أستطيع أن أؤكد لكم أن أي اجتماع لم يلغ"، من دون أن توضح ما إذا كان هذا الاجتماع قد عقد بالفعل.

وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن، الاثنين، عن إلغاء جلسة مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كان من المقرر عقدها اليوم في أريحا بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في أريحا الساعة الواحدة ظهراً بسبب الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في قلنديا ومواصلة العطاءات الاستيطانية".



وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجروح، الاثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا قرب القدس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس" إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم قلنديا صباحاً وأطلق الرصاص الحي على المواطنين أثناء توجههم إلى المدراس والعمل ما أدى إلى مقتل المواطن روبين فارس (30 عاماً)، ويونس جمال جحجوح (22 عاماً)، وجهاد أصلان (20 عاماً)، وإصابة أكثر من عشرين آخرين أحدهم إصابته حرجه للغاية".

وقال شهود عيان من مخيم قلنديا لوكالة "رويترز" إن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم لاعتقال أحد الشبان وجرت مواجهات عنيفة بينهم وبين أشخاص ألقوا عليهم الحجارة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري لوكالة "فرانس برس" إن شرطة حرس الحدود استخدمت "وسائل مكافحة الشغب" لوقف نحو 1500 شخص ولكنها لم تؤكد مقتل أي شخص أو استخدام الذخيرة الحية.

وأضافت: "وفقاً للفحص الأوليّ، في الساعات المبكرة من الصباح ذهبت فرقة من حرس الحدود إلى مخيم قلنديا لاعتقال مطلوب أمني وبعد اعتقاله قامت مجموعة من 1500 شخص بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة مما عرض حياة أفراد القوة للخطر والذين استجابوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب".

وبحسب سمري: "لا نعلم عن أي قتلى في الجانب الآخر"، موضحة أن ثلاثة أفراد من حرس الحدود أصيبوا بجروح جراء قذفهم بالحجارة.