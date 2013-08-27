وزير الدفاع الفرنسي يجري محادثات في أبوظبي

أجرى وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، الثلاثاء، في أبوظبي محادثات تناولت خصوصاً الأزمة السورية، في وقت ترتسم فيه ملامح ضربة غربية لسوريا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.

وذكر المصدر أن لودريان أجرى "لقاءً مطولاً" مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبحث معه "خصوصاً الوضع في سوريا وفي مصر".

وكان الوزير الفرنسي، وصل صباح الثلاثاء إلى أبوظبي قادماً من قطر حيث أجرى محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع حمد العطية.

وقال مصدر من محيط الوزير الفرنسي إنه "نظراً إلى تسارع الأزمة في سوريا فإن الرئيس فرانسوا هولاند أراد أن يجري وزير الدفاع محادثات سياسية مكرّسة للأزمة السورية والأزمة الإقليمية مع قطر والإمارات، إذ إنه من المهم أن تكون لنا مع الدولتين رؤى متقاربة".

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، ما إذا كانت فرنسا ستشارك في ضربة باتت تبدو مرجحة ضد النظام السوري.

وذكرت معلومات نشرتها الصحافة الأميركية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يفكر في توجيه ضربة محدودة، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البرلمان لدرس "رد بريطانيا على الهجوم الكيماوي" في سوريا.

يُذكر أن فرنسا تحظى بقاعدة بحرية في الإمارات، وتنشر في هذا البلد مقاتلات من طراز "رافال".