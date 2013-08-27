إقبال إسرائيلي على أقنعة الوقاية من الغازات السامة

زار وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الاثنين البيت الأبيض لبحث خصوصا الحرب في سوريا والملف النووي الإيراني، ومع تصاعد التكهنات بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قد تطلق صواريخ كروز على سوريا، ينتاب القلق الكثيرين في إسرائيل من أن الرئيس بشار الأسد، قد ينتقم من الهجوم المفترض، بضرب إسرائيل.



والتقت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ياكوف أميدرور مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وتناولت المحادثات خصوصا "إيران ومصر وسوريا وسلسلة من ملفات الأمن القومي"، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم مستشارة الأمن القومي كايتلن هايدن.

وجرى اللقاء في وقت تدرس فيه واشنطن احتمال قيامها بتدخل عسكري في سوريا بعد هجمات مفترضة بأسلحة كيميائية الأربعاء نسبتها المعارضة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي تداعيات احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، يصطف آلاف الإسرائيليين في طوابير لشراء أقنعة الوقاية من الغازات السامة، كما يطلبونها بالتليفون، جراء مخاوف من أن أي رد عسكري من جانب الغرب على هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية وقع في سوريا.

وقال فيكتور براخا (72 عاما) أحد الواقفين في طابور لشراء أقنعة الغاز في منفذ مؤقت للتوزيع داخل مركز تجاري بالقدس "نعيش في منطقة مجنونة. كل ما هنالك أن شخصا مأفونا سيضغط على زر ولا يمكنك أن تعرف ما سيحدث ربما شبت النار في كل شيء."



وقالت مايا أبيشاي المتحدثة باسم مصلحة البريد الإسرائيلية التي تشرف على توزيع أقنعة الغاز للمدنيين نيابة عن القيادة العسكرية للجبهة الداخلية إن أعداد من يطلبون الأقنعة زادت خلال اليومين الماضيين بواقع أربعة أمثال عما عليه الحال في الظروف العادية.



وأضافت "تضاعف عدد من يطلبون الشراء في المراكز العامة بالمقارنة بالمعدل الطبيعي..الضغط شديد." ومضت تقول إن البعض يتحدثون عن زيادة عدد منافذ توزيع أقنعة الغاز لمواجهة زيادة الطلب.