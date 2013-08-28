أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا بالفيضانات

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات التي ضربت السودان منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقلاً عن أرقام نشرتها الحكومة، إن "حوالي 574540 شخصاً تضرروا" جراء الفيضانات.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات مع هطول أمطار موسمية جديدة. وقالت الحكومة إن حوالي خمسين شخصاً قضوا في الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكانت الخرطوم ومنطقتها الأكثر تضرراً مع 180 ألف شخص، حسب ما أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي اعتبر أن هذه الفيضانات هي الأسوء التي تشهدها العاصمة منذ 25 عاماً.

وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الفيضانات أصابت أيضاً حوالي نصف ولايات البلاد، مثل النيل الأزرق التي تشهد حرباً، وحيث تضرر أكثر من 125 ألف شخص. وذكر المركز السوداني للإعلام التابع للحكومة السودانية أن أمطاراً غزيرة هطلت على النيل الأزرق الاثنين.