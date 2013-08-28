الحكم بإعدام نضال حسن المتهم بحادثة فورت هود الأميركية

أصدر القضاء الأميركي، الأربعاء، حكماً بإعدام الطبيب النفسي السابق في الجيش الأميركي، نضال حسن، بتهمة قتل 13 شخصاً في العام 2009 في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية.

وأصدر القضاة العسكريون المجتمعون في محكمة عسكرية في القاعدة نفسها حكمهم بعد أربع ساعات من المداولات، وكانوا حكموا الأسبوع الماضي بإدانة نضال حسن بـ45 تهمة ضده.

وكان نضال حسن (42 عاماً) أقر منذ بدء المحاكمة بأنه أطلق النار في القاعدة العسكرية ولم يحتج على أي من الشهادات الـ89 التي تم الاستماع إليها خلال الأيام الـ11 الأولى من محاكمته التي بدأت في السادس من آب/أغسطس.

واعترف نضال حسن مراراً بقتل 13 شخصاً وإصابة عشرات آخرين في فورت هود في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لمنع الجنود الأميركيين من المشاركة في حرب يعتبرها "غير مشروعة" في أفغانستان والعراق.