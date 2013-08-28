مبعوث الولايات المتحدة يتوجه إلى كوريا الشمالية الجمعة

يتوجه مبعوث أميركي إلى كوريا الشمالية، الجمعة، لمطالبة السلطات في بيونغ يانغ بإطلاق سراح مواطن أميركي معتقل لديها منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان "بدعوة من حكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، يتوجه السفير المكلف بشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية روبرت كينغ الى بيونغ يانغ في30 آب/أغسطس في مهمة إنسانية تتركز على إطلاق سراح المواطن الأميركي كينيث باي".

وأضاف البيان، "هذا الأميركي من أصل كوري الذي تم التعريف عنه على أنه وكيل سفر، اعتقل في كوريا الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم حكم عليه نهاية نيسان/أبريل، بالأشغال الشاقة. وتم نقله قبل أسابيع الى مستشفى في بيونغ يانغ بسبب تدهور حالته الصحية".

وأشارت الخارجية الأميركية الى أن كينغ "سيطلب من كوريا الشمالية العفو عن باي ومنحه عفوا خاصا لأسباب إنسانية كي يتمكن من العودة لعائلته وتلقي العلاج".

وفي بيان منفصل، أبدى البيت الأبيض قلقه العميق إزاء الوضع الصحي لكينيث باي كما حض الحكومة الكورية الشمالية على منحه تدبير رأفة خاص والسماح بعودته مع السفير كينغ.

وأرسلت الولايات المتحدة في السابق مبعوثين الى كوريا الشمالية بينهم الرئيس السابق جيمي كارتر للمطالبة بالإفراج عن أميركيين معتقلين.

ويتواجد روبرت كينغ في شمال شرق آسيا منذ 19 آب/أغسطس، بهدف إعادة إطلاق مبادرة دبلوماسية أميركية حول الملف الكوري الشمالي. وزار لهذه الغاية الصين وكوريا الجنوبية واليابان.