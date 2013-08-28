45 قتيلاً في 11 اعتداء بسيارات مفخخة في بغداد

قتل 45 شخصاً على الأقل وجرح 140 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في 11 اعتداء بسيارات مفخخة في بغداد، حسب ما أفادت مصادر طبية وفي الشرطة.

وقالت المصادر إن الاعتداءات استهدفت بشكل أساسي أحياء ذات غالبية شيعية من العاصمة العراقية خلال ساعات الازدحام الأولى.

وهي آخر حلقة من موجة أعمال عنف في البلاد أثارت مخاوف من أن العراق على وشك العودة الى الحرب الطائفية التي خلفت عشرات آلاف القتلى في 2006 و2007.

ونفذت القوات الأمنية عمليات واسعة النطاق في محاولة لوقف أعمال العنف ما أدى الى توقيف المئات ومقتل عشرات آخرين.