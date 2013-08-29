حركة طالبان تقتل 15 شرطياً في غرب أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية أن حركة طالبان قتلت، الأربعاء، 15 شرطياً في غرب أفغانستان، في مؤشر جديد على تصاعد العنف في هذا البلد قبل أقل من عام على رحيل الجزء الأكبر من قوات حلف شمال الأطلسي.

وصرح عبدالرحمن زواندي، المتحدث باسم حاكم ولاية فرح، "أن المهاجمين نصبوا كمينا للشرطيين في ولاية فرح على الطريق الرئيسي الذي يمر في المنطقة".

وأضاف "أن قافلة الشرطة جاءت لتفقد وحدة من شرطة المرور. وقتل 15 شرطيا وأصيب 10 في مواجهات أدت أيضا إلى مقتل عدد من عناصر طالبان".

وقتل 16 شخصاً على الأقل، الأربعاء، بينهم جندي أميركي وأصيب عشرات بجروح في سلسلة هجمات شنتها طالبان على حلف شمال الأطلسي الداعم لحكومة كابل.