تاجيل اجتماع وزراء خارجية التعاون إلى 10 سبتمبر

أكدت مصادر لقناة "العربية" تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 سبتمبر/أيلول القادم.

وكان من المقرر أن تنعقد الدورة الاعتيادية في جدة بالسعودية الأحد وسط تطورات الوضع السوري.

وشملت المهام المقررة للاجتماع مناقشة جملة من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية المتعلقة بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول المجلس والمواضيع الإقليمية والعربية والدولية.

ولم تكشف المصادر أسباب تأجيل الاجتماع، والذي يتزامن مع جلسة مهمة للغاية يعقدها مجلس الأمن الدولي الأحد، يقدم خلالها رئيس فريق التفتيش الدولي على الكيماوي في سوريا تقريره للدول أعضاء المجلس.

ويترقب العالم قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى نظام بشار الأسد بسبب الاشتباه في قيام الأخير في استخدام أسلحة كيماوية ضد السكان في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب.