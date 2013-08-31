مقتل ضابط في المخابرات في جنوب اليمن

قتل ضابط في المخابرات اليمنية، الجمعة، برصاص مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، حسبما أعلنت مصادر محلية.

وقالت هذه المصادر: "إن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة اعترضوا العقيد في جهاز الأمن السياسي حسن علي المنصوري، وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى مقتله على الفور في بلدة لبعوس بمحافظة لحج".

وأوضحت المصادر نفسها أن رجالاً قبليين من أقرباء ضابط المخابرات قاموا بمحاصرة المهاجمين وتمكنوا من قتل أحدهم وأسر اثنين آخرين.

وينشط تنظيم القاعدة في جنوب شرق اليمن، وهو متهم بشن هجمات دموية على ضباط في الجيش والمخابرات في هذه المنطقة.