نجاة رئيس وزراء اليمن باسندوة من هجوم مسلح على موكبه

نجا رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، من محاولة اغتيال، اليوم السبت، عندما أطلق مسلحون النار على موكبه في صنعاء ولاذوا بالفرار، حسب ما أكده علي الصراري مستشار باسندوة.

أضاف الصراري، المستشار السياسي لباسندوة، أن أحدا لم يصب في الهجوم الذي وقع المساء في الحي السياسي وسط صنعاء، أثناء عودة باسندوة إلى منزله قادماً من مكتبه.

ونقل مراسل قناة "العربية" في اليمن عن مصدر قريب من رئيس الوزراء قوله إن "أربعة مسلحين تقريبا أطلقوا الرصاص باتجاه موكب رئيس الوزراء المكون من ثلاث سيارات بالقرب من منزله أثناء عودته".

وأوضح المصدر أن المسلحين "أطلقوا نحو ست رصاصات باتجاه سيارات رئيس الوزراء ولاذوا بالفرار"، موضحاً أن "مكان الحادث يبعد عشرات الأمتار من منزل رئيس الوزراء".