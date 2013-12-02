الجيش الإسرائيلي يرد على حادث إطلاق نار مصدره سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أطلق النار على سوريا بعد أن تعرّض جنوده إلى إطلاق نيران في منطقة مرتفعات الجولان المحتلة.

وجاء في بيان للجيش: "أطلقت النيران من سوريا باتجاه جنود قوات الدفاع الإسرائيلية في وسط مرتفعات الجولان. وردت القوات باتجاه مصدر الخطر وتأكد حدوث إصابة، ولم تقع خسائر في الأرواح بين الإسرائيليين".

وتفصيلاً، صرّح مصدر عسكري إسرائيلي بأن تبادل إطلاق النار القصير حدث قرب معبر القنيطرة الحدودي وأن الجنود الإسرائيليين قالوا إن جندياً سورياً فتح عليهم النار.

وقبل ساعات سقطت قذيفة مورتر سورية على قرية مجدل شمس التي يقطنها الدروز في الجولان المحتلة قرب سياج أمني إسرائيلي.

وتكررت حوادث امتداد نيران الحرب في سورية إلى منطقة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967، وضمّت إسرائيل المنطقة إلى أراضيها عام 1981 في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.