10 قتلى حصيلة الاشتباكات في طرابلس اللبنانية

أفاد مراسل قناة "العربية" في لبنان بوقوع انفجار في بناية الحلبي في منطقة جبل محسن في طرابلس، أدى إلى انهيار ثلاثة طوابق منها، و أشارت المعلومات الأولية إلى أن مقاتلين من التبانة قاموا بتفجير المبنى الذي يستخدم للقنص ضدهم.

هذا وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المستمرة في طرابلس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما رفع عدد القتلى إلى 10 أشخاص.

ويأتي سقوط الضحايا الجدد إثر تجدد المعارك العنيفة السبت وطوال الليلة الماضية بين منطقة باب التبانة المؤيدة للمعارضة السورية ومنطقة جبل محسن المؤيدة للنظام السوري.

من جانبه، قال وزير الداخلية السابق زياد بارود، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن طرابلس تدفع ثمن سياسات تتخطى الحدود اللبنانية، وطالب السلطات باتخاذ قرار فعلي بضبط الوضع.

واعتبر بارود أن الجيش يقوم بما في وسعه لفرض الأمن في هذه المنطقة، إلا أنه يتوجب على السلطات اللبنانية اتخاذ قرار سياسي فعلي بضبط الوضع. وأضاف أن ما يحصل في طرابلس يذكر اللبنانيين بالحرب الأهلية.