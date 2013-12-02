تحويل طرابلس اللبنانية إلى منطقة عسكرية لمدة 6 أشهر

أعلنت الحكومة اللبنانية مدينة طرابلس منطقة عسكرية تخضع للإشراف الكامل للجيش لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي تشهدها المدينة، وآخرها التصعيد الذي شهدته في اليومين الأخيرين من اشتباكات بين الميليشيات.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقد في منطقة بعبدا، وفق ما أعلن بعد الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأفادت مصادر أمنية وطبية لبنانية، السبت الماضي، بمقتل ستة أشخاص وإصابة 37 آخرين، بينهم خمسة جنود، في تجدد الاشتباكات بمدينة طرابلس بين مسلحين من منطقتي جبل محسن وباب التبانة.

وكانت هذه الاشتباكات بدأت في بداية نوفمبر الماضي على خلفية الأزمة السورية، خاصة أن مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية يقطنها عدد من مؤيدي نظام الأسد ومن معارضيه أيضاً، وأسفرت هذه الاشتباكات عن جرح 19 شخصاً منذ بداية الشهر.