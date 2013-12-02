مقتل 3 جنود و6 عناصر من القاعدة في اشتباكات باليمن

قتل ثلاثة جنود وستة عناصر من القاعدة في اشتباكات بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة عند نقطة عسكرية في سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب غرب البلاد، حسب ما أفاد موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع.

وذكر موقع 26 سبتمبر أن "ستة إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في مواجهات مع أفراد نقطة عسكرية عند المدخل الغربي لمدينة سيئون".

ونقل الموقع عن "مصادر محلية" أن "أفراد النقطة تصدوا لهجوم نفذته العناصر الإرهابية ما أدى الى استشهاد ثلاثة جنود ومصرع ستة إرهابيين".

وازدادت الهجمات التي تستهدف مواقع وقوات الشرطة في الأشهر الماضية في اليمن خصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن 12 عنصراً من تنظيم القاعدة قتلوا في غارة جوية الأسبوع الماضي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأعلنت قيادة قوات الأمن الخاصة أنها خسرت 69 قتيلاً من رجالها بينهم أربعة ضباط، كما جرح 325 آخرون في مواجهات مع الإرهابيين خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر عام 2013.

وأوضح تقرير عن عمليات قوات الأمن الخاصة - الأمن المركزي سابقاً - أن معظم القتلى والجرحى من جنودها وضباطها سقطوا في محافظات شبوة وحضرموت وأمانة العاصمة صنعاء وعدن والبيضاء، وهي المناطق التي شهدت نشاطاً مكثفاً للقاعدة خلال العام الجاري.

