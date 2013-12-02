ولي عهد أبوظبي: وحدة الشعب أساس نجاح دولة الإمارات

في الذكرى الثانية والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في مقابلة مع "العربية" أن "البيت متوحّد" بهمة أبناء بلاده التي تقف وراء قيادتها من خلال تحقيقها أعظم الإنجازات العالمية.

وقال إن الإمارات بتجربتها الفريدة أصبحت نموذجاً حسناً للجميع.

ورفع الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الامارات، عَلَمَ بلاده على سارية كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بمشاركة أولياء عهود دولة الإمارات في ختام فعاليات "مسيرة علم" التي استمرت أسبوعاً جالت فيه إمارات الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد لـ"العربية" إن الإمارات تحقق نجاحاتها من خلال أهلها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل بقاع الأرض.

وأوضح أن العالم العربي يرى في الإمارات أنها تنافس دولاً كبيرة، وإن دولة الإمارات فعلاً قادرة على المنافسة في كل المجالات.