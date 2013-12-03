متظاهرون في تايلاند يقتحمون مقر الحكومة بدون مقاومة

اقتحم المتظاهرون المطالبون بتنحي رئيسة الوزراء التايلاندية الثلاثاء المجمع الذي يضم مقر الحكومة بدون أن يواجهوا أي مقاومة، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وأدخل المعارضون للحكومة شاحنة إلى حرم المجمع، حيث خيمت أجواء احتفالية بعد انسحاب الشرطة منه لتفادي مواجهات جديدة وسط أجواء من التوتر الشديد المخيم منذ يومين.

وقبل دقائق، وخلال مؤتمر صحافي بث على التلفزيون برر مركز إدارة الأزمة رحيل الشرطة. وقال اللفتانت كولونيل كاريسانا باتاناشاروين إن ذلك كان "بهدف خفض التوتر بين المتظاهرين والشرطة، تمت إزالة الحواجز للسماح للمتظاهرين بدخول الحرم".

وفي اليومين الماضيين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون دخول مقر الحكومة.