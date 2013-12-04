اغتيال أحد قادة حزب الله أمام منزله في جنوب بيروت

اغتيل أحد قادة حزب الله اللبناني، حسان اللقيس، أمام منزله في بيروت ليل الثلاثاء، واتهم الحزب، إسرائيل، الأربعاء، بارتكاب الجريمة، وحمّلها المسؤولية الكاملة.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، الأربعاء، أنه في "قرابة الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الثلاثاء، تعرض أحد قادة المقاومة الإسلامية حسان هولو اللقيس لعملية اغتيال أمام منزله الكائن في منطقة السان تيريز- الحدث وهو عائد من عمله".

وورد في البيان أن الضحية كان أبا لشاب قضى في حرب يوليو 2006 التي شنتها إسرائيل على الجنوب اللبناني.

واتهم حزب الله، إسرائيل بالتورط في جريمة الاغتيال، حيث ذكر نص البيان "أن الاتهام المباشر يتجه إلى العدو الإسرائيلي حكما، والذي حاول أن ينال من اللقيس مرات عديدة وفي أكثر من منطقة، وفشلت محاولاته تلك إلى أن كانت عملية الاغتيال الغادرة".

وتوعد حزب الله، إسرائيل بتحمل كامل المسؤولية وجميع تبعات "الجريمة النكراء" والاستهداف المتكرر لقادة المقاومة.