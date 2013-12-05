أميركا تثير مخاوف من منطقة الدفاع الجوي الصينية

أكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن إعلان الصين مؤخراً منطقة للدفاع الجوي فوق بحر الصين الشرقي أثار هواجس في المنطقة، مؤكداً اعتراض الولايات المتحدة القوي على هذه الخطوة أثناء محادثات في بكين.

وأجرى بايدن مناقشات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ استمرت حوالي خمس ساعات، أمس الأربعاء، وحدد كل منهما رؤيته بشأن مسألة أثارت التوتر في شرق آسيا.

وأثار قرار بكين إعلان منطقة الدفاع الجوي في 23 نوفمبر احتجاجات من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وتشمل المنطقة عدة جزر محل نزاع بين الصين واليابان.

ورداً على تعليقات بايدن، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المسؤولين الصينيين أبلغوا نائب الرئيس الأميركي بأن منطقة الدفاع الجوي تنسجم مع القانون الدولي، وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترمها.

وبمقتضى قواعد المنطقة الجديدة يتعيّن على جميع الطائرات أن تبلغ السلطات الصينية مسبقاً بخططها للطيران، وأن تبقي على اتصال باللاسلكي أثناء تحليقها في المنطقة.

وذكر بايدن أن من مصلحة الصين أيضاً الإسهام في استقرار المنطقة، وأن ذلك يعني اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر صراع عرضي والتقديرات الخاطئة، والامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد التوتر.

وسيجتمع بايدن مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قبل أن يتوجه الي كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الخميس.