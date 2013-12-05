كيري: أمن إسرائيل أولويتنا وعلى إيران تطبيق اتفاق جنيف

صرّح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الخميس، بأن أمن إسرائيل في صدارة جدول الأعمال الأميركي في المحادثات النووية الإيرانية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام طهران بتطبيق اتفاق جنيف مع الدول 5+ 1.

وقال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن العقوبات الأساسية المفروضة على إيران ستظل قائمة على الرغم من اتفاق نووي مؤقت أبرمته طهران مع القوى الكبرى.

وأشار إلى أن نظام العقوبات الأساسي على قطاعي النفط والبنوك لايزال قائماً بالقطع، لم يتغير، وسنكثف جهود تطبيقه من خلال وزارة الخزانة وعبر الهيئات المعنية في الولايات المتحدة".

وفيما يخصّ المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال إنه عرض على إسرائيل أفكاراً حول تحسين أمنها في إطار اتفاق فلسطيني، كما أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يحققان "بعض التقدم" في محادثات السلام بين الطرفين.

وفي وقت سابق قال نتنياهو لكيري إنه "يجب اتخاذ خطوات لتفادي مزيد من التقويض للعقوبات".