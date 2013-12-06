كيري: الإسرائيليون والفلسطينيون أقرب ما يكون إلى السلام

اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الجمعة، في ختام مهمة سلام جديدة في الشرق الأوسط أن الإسرائيليين والفلسطينيين أقرب ما يكون إلى السلام "منذ سنوات".

وقال كيري للصحافيين الذين يرافقونه قبل مغادرة إسرائيل إلى واشنطن: "أعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى السلام والازدهار والأمن الذي يستحقه كل سكان هذه المنطقة، ونحن أقرب ما يكون إلى ذلك منذ سنوات".

وتأتي تصريحاته بعد محادثات استمرت يوماً ونصف اليوم مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بهدف دفع المفاوضات المباشرة التي بدأت في أواخر يوليو لكنها لم تحرز تقدماً كبيراً.

وعلى صعيد آخر وتعليقاً على رحيل نيلسون مانديلا قال كيري إن النموذج الذي وضعه الرئيس الجنوب إفريقي السابق يجب أن يكون مصدر إلهام للأطراف التي تخوض المحادثات.

