هجوم وزارة الدفاع اليمنية يودي بحياة أحد أقارب الرئيس

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها على الإنترنت، أن قريباً للرئيس عبد ربه منصور هادي كان ضمن القتلى في هجوم الخميس، على مجمع الوزارة في صنعاء.

وقالت الوزارة إن "منصور الخضر محمد منصور نجل محمد منصور هادي شقيق الرئيس هادي قتل في الهجوم حيث كان يرافق أحد أقاربه المرضى في المستشفى العسكري لمجمع وزارة الدفاع اليمنية".

وهاجم انتحاري بوابة وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى.

واستهدف التفجير مستشفى بمجمع الوزارة حيث قتل المسلحون جميع أفراد الطاقم الطبي الصيني العامل في مستشفى مجمع وزارة الدفاع اليمنية.

وأفاد مراسل "العربية" في صنعاء عن سماع دوي انفجارات في محيط وزارة الدفاع بالإضافة إلى وجود اشتباكات.

وقال إن قوات خاصة تبحث عن عناصر مسلحة في محيط الوزارة.

وأعلنت اللجنة الأمنية اليمنية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع إلى 52 قتيلاً.



وقالت اللجنة إن عدد الجرحى بلغ 167 جريحاً بينهم 9 إصاباتهم خطيرة.

كما بينت اللجنة أن من بين القتلى ألمانيان و5 ممرضات من الفلبين وفيتنام والهند إضافة إلى 3 أطباء يمنيين فيما كان بقية القتلى من المترددين على المستشفى.

