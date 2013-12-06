هيغل: العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية وعميقة

اجتمع وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وقال هيغل إن "العلاقات مع السعودية استراتيجية وعميقة".

وتم اللقاء على هامش منتدى المنامة للامن والتعاون حيث اكد هيغل التزام الولايات المتحدة تجاه الأمن في الشرق الاوسط.

ويعتزم هيغل توضيح الرؤية الأمنية الأميركية بالتفصيل في كلمة يلقيها اليوم السبت في مؤتمر المنامة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الجمعة، التزام بلاده تجاه شركائها في المنطقة رغم الخلافات السياسية معها حول إيران وسوريا.

وجاءت تصريحات هيغل خلال زيارة للبحرين للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة الأمني، تفقد خلالها سفينة حربية مضادة للألغام في الأسطول الخامس الأميركي، ووصف المنطقة بالخطيرة نظراً لكونها مضطربة وغير مستقرة.

وشدد على أنه في ظل الوجود الأميركي الثابت فيها، فإن بلاده ستساعد حلفاءها وتطمئنهم.

وحول الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران، لفت هيغل الى أنه يهدف إلى قياس مدى جدية طهران بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن عدم استغلالها أنشطة التخصيب لتصنيع أسلحة نووية.

