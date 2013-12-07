القمة الإفريقية الفرنسية للأمن تكرم الراحل مانديلا

تحولت أعمال القمة الإفريقية الفرنسية للأمن والسلام إلى احتفال تكريمي لرئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، فيما تناوبت كلمات القادة على الإشادة بحياة الثائر مانديلا الذي استطاع أن يغير وجه بلده الإفريقي ووجه إفريقيا كلها.

وطالب المؤتمرون بتنفيذ وصيته في الحرية والقضاء على الفقر ونشر التعليم بإفريقيا، ثم وجهت ابنة مانديلا كلمة معبرة عن والدها الذي رحل في يوم انعقاد هذه القمة.

الرئيس الفرنسي بدأ أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على روح مانديلا ووقف معه ممثلو ثلاث وخمسين دولة دعيت إلى قمة باريس، بينهم رؤساء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية.

وقال هولاند إن "الرئيس الحقيقي للمؤتمر هو نيلسون مانديلا، فلنستوح من فكر نضاله ضد التمييز والعنصرية ورؤيته لإفريقيا البناء والتقدم والحرية".

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "أصدقائي شاء القدر أن تجتمع إفريقيا لمناقشة أمنها وسلامها في فرنسا، ولابد أن نتحمل المسؤولية، وهي دلالة قوية للعمل من أجل إفريقيا أفضل."

وأشاد الاتحادان الإفريقي والأوروبي بما قام به مانديلا لجنوب إفريقيا، وأعلنا بأنهما سيعملان على إنجاز المشاريع الإنمائية والبنى التحتية، أما منظمة الأمم المتحدة، فقال أمينها العام بان كي مون إن "إفريقيا ينتظرها الكثير ولابد من الإسراع بالعمل من أجل مستقبل القارة السمراء".

وبدورها، وجهت ابنة الراحل، ماكازي مانديلا، كلمة معبرة عن والدها، قالت فيها :"علينا أن نتكاتف ونستمر من أجل إنقاذ إفريقيا من الفقر وهو ما ناضل من أجله والدي بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي.. إفريقيا بحاجة إلى دعمكم قبل أن تعم الفوضى فيها".

وتدافع فرنسا المتهمة منذ وقت طويل بلعب دور "الشرطي" في مربعها الإفريقي عن نفسها، من خلال التشديد على أن تحركها في مالي وفي إفريقيا الوسطى، وخلافا للماضي، حظي بدعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الممثلة كلها على أعلى مستوى في قمة السلام والأمن في إفريقيا، وهي مطالبة بقرارات تاريخية من أجل نشر السلام والبناء في إفريقيا.