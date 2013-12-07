عُمان: لن نقف ضد قيام الاتحاد الخليجي ولن نكون جزءا منه

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان أن السلطنة لن تقف ضد قيام اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي إن نوقش في قمة هذه البلدان الثلاثاء المقبل في الكويت، لكن ترفض أن تكون جزءاً من الاتحاد.

وقال يوسف بن علوي إن "موقفنا إيجابي وليس سلبياً، فنحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه".

وقد أعلن الوزير العماني عن موقفه، اليوم السبت، في منتدى الأمن الإقليمي الذي عقد في المنامة، وتحدث فيه أيضاً وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، نزار مدني، الذي دعا دول الخليج إلى أن تكون "يداً واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة".

وقد سبق للسعودية أن طرحت فكرة تطوير مجلس التعاون الذي تأسس منذ أكثر من 30 عاماً إلى اتحاد يشبه الكونفدرالية على غرار الاتحاد الأوروبي الذي لا يمس السيادة الداخلية للدول.